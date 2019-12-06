2019-12-06T14:24:03+03:00
Общество

В Светлом полицейские задержали браконьера с сетью

Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Виктор Сергеев
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В Светлом за незаконную добычу рыбы задержали местного жителя.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ночью в Приморской бухте обнаружили лодку с расставленной рыбной сетью. Полицейские установили наблюдение и вскоре задержали 33-летнего местного жителя, который пришел забрать улов. Всего было изъято 29 килограммов рыбы.

Полицейские изъяли моторную лодку и сеть, на браконьера завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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