В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-06T15:13:33+03:00

На прошедших выходных в Калининградской области задержали 44 пьяных водителя

Изменить размер текста: A A

В пятницу в Калининградской области стартовало профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении ГИБДД.

Помимо этого, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-511.

Как ранее писала «Комсомолка», на прошедших выходных в Калининградской области задержали 44 пьяных водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU