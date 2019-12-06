2019-12-06T15:13:33+03:00
Общество

В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

На прошедших выходных в Калининградской области задержали 44 пьяных водителя
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу в Калининградской области стартовало профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении ГИБДД.

Помимо этого, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-511.

Как ранее писала «Комсомолка», на прошедших выходных в Калининградской области задержали 44 пьяных водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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