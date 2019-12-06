2019-12-06T15:54:52+03:00
Общество

В Черняховске проворовавшаяся продавец подожгла магазин перед ревизией

Суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске осудили местную жительницу за присвоение денег и поджог магазина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

60-летняя женщина работала продавцом в магазине «Бережки» в поселке Бережковское и в течение полутора лет похищала деньги из кассы, а также продукты. Всего, как было позже установлено, пенсионерка украла из кассы 44 тыс рублей и продуктов на 770 тысяч рублей.

В начале этого года продавщица узнала о предстоящей ревизии. Чтобы скрыть недостачу, она подожгла магазин.

Убедившись, что огонь разгорелся, она позвонила в полицию и рассказала, что магазин подожгли «неизвестные лица». В результате пожара, магазин и находящиеся в нем продукты питания были уничтожены, ущерб составил более 1 млн. рублей.

На стадии предварительного следствия воровка частично возместила владельцу причиненный ущерб. Суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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