2019-12-06T16:09:38+03:00
Общество

Мэрия Калининграда выделила 5,3 млн рублей на уборку пл. Победы

Аукцион по выбору подрядной организации запланирован на 16 декабря
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Администрация Калининграда объявила конкурс на уборку площади Победы в 2020 году. Начальная цена контракта по санитарному содержанию площади Победы в границах ул. Гаражная - ул. Профессора Баранова, ул. Черняховского - ул. Профессора Баранова – 5,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, победитель конкурса должен будет в течение года проводить сбор мусора, очистку урн с заменой мешков, мойку и протирку столбиков ограждения с цепями, гранитных и мраморных поверхностей.

Зимой подрядная компаний должна очищать от снега тротуары, лестничные спуски и обрабатывать их противогололедными материалами, а также ухаживать за Триумфальной колонной, «Орденом Победы». Также предусмотрена дополнительная уборка площади Победы при подготовке, во время и после проведения массовых мероприятий.

Аукцион по выбору подрядной организации запланирован на 16 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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