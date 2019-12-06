2019-12-06T16:19:35+03:00
Происшествия

Калининградец дважды подряд обокрал своего приятеля

Напоив хозяина квартиры до бесчувствия, гость присвоил сначала все его сбережения, а затем перфоратор
Игорь ОРЕХОВ
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В Багратионовске 42-летний горожанин пришел в гости к своему приятелю. Выпили за встречу. Потом еще раз. И еще раз… Когда хозяин квартиры заснул, гость, загодя разведавший, где хранится кубышка, похитил из нее 42 тысячи рублей.

На следующий день мужчины снова встретились, как говорится, «на том же месте, в тот же час». По поведению квартировладельца вор понял, что тот пока не заметил пропажи денег. Поэтому решил действовать по отработанной схеме. Напоив собутыльника до бесчувствия, вынес из квартиры строительный инструмент.

Следующим хмурым утром проспавшийся багратионовец все- таки заметил отсутствие перфоратора. Заподозрил неладное и обратился в полицию с заявлением. Преступника вычислили почти мгновенно и даже успели изъять похищенное. Пока возбуждали уголовное дело по признакам части 3 статьи 158 УК РФ, потерпевший обнаружил опустевшую копилку. И в материалах появилась еще и 2-я часть статьи УК РФ «Кража».

Расследование продолжается – не исключено, что полицейских ждут новые открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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