При пожаре в квартире погибла калининградка и ее кошки

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-06T16:34:29+03:00

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Стали известны подробности гибели на пожаре 60-летней жительницы Советска. Напомним, трагедия произошла 4 ноября, в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Ломоносова.

Как сообщает информационный сайт «Tilzit.Info», тушение пожара заняло всего 15 минут, а площадь возгорания составила только 6 квадратных метров. Однако и этого хватило, чтобы пенсионерка насмерть отравилась угарным газом. Причем вместе с ней погибли и ее домашние кошки.

Причины и обстоятельства ЧП выясняют полиция и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU