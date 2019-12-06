При пожаре в квартире погибла калининградка и ее кошки
Пенсионерка из Советска и домашние животные насмерть отравились продуктами горения
.Фото: Александр Подгорчук
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Стали известны подробности гибели на пожаре 60-летней жительницы Советска. Напомним, трагедия произошла 4 ноября, в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Ломоносова.
Как сообщает информационный сайт «Tilzit.Info», тушение пожара заняло всего 15 минут, а площадь возгорания составила только 6 квадратных метров. Однако и этого хватило, чтобы пенсионерка насмерть отравилась угарным газом. Причем вместе с ней погибли и ее домашние кошки.
Причины и обстоятельства ЧП выясняют полиция и МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU