В Калининграде в Доме художника покажут картины на светодиодных панелях

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-06T16:34:30+03:00

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Калининградский график Петр Торопов представит выставку в зале Дома художников (проспект Победы,3).

Как рассказали организаторы, на выставке покажут графические листы, скульптурные произведения и светящиеся объекты, выполненные художником в 2016-2019 годах. Всего – 26 композиций.

Ноу-хау художника это световые объекты – монохромная графика на светодиодных панелях, где изображение экранирует свет и работает силуэтом во включенном состоянии и светотенью в выключенном.

В своих композиционных построениях художник использует структурные закономерности природного формообразования: пропорции, ритмы, фактуры поверхностей.

- Графические листы выполнены графитными или цветными карандашами и демонстрируют фактурное многообразие этого, казалось бы, очень простого и всем хорошо знакомого материала, - говорят организаторы.

Выставка открывается 8 декабря в 16:00 и продолжит работу до 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU