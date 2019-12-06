Экс-директор «Больверка» признал вину в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве порта в Пионерском

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-06T17:01:37+03:00

Компания получила аванс на общую сумму 3,6 млрд рублей, при этом, выполнила работ только на 2 млрд рублей.

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Бывшему директору компании «Больверк» Сергею Петрухину, которая строила международный морской терминал в Пионерском предъявлено обвинение в хищении более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает «ТАСС».

По данным издания Петрухин уже признал вину.

Также обвинение предъявлено еще двум фигурантам дела - гендиректору компании и его заместителю. Они, как уточняет «ТАСС», вину не признали.

Накануне Приморский районный суд Петербурга отправил Сергея Петрухина под домашний арест. Вопрос о мере пресечения остальным обвиняемым пока не решен.

Как ранее писала «Комсомолка», в декабре 2017 года Росморпорт заключил контракт на 7,4 млрд рублей на строительство морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов с ООО «Больверк». Компания получила аванс на общую сумму 3,6 млрд рублей, при этом, выполнила работ только на 2 млрд рублей.

Как установило следствие, оставшиеся 1,6 млрд рублей бизнесмены перевели на счета фирм-«однодневок» в Самарской области, причем, некоторые из этих фирм являются, по предварительным данным, площадками для обналичивания.

ИСТОЧНИК KP.RU