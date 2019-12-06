2019-12-06T18:14:09+03:00
Общество

Калининградец заплатил 50 тысяч за поджог машины бывшей возлюбленной

После расставания 33-летний мужчина решил отомстить женщине.
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спустя полгода, полицейские раскрыли поджог автомобиля на улице Гагарина в Калининграде. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Ауди А3» сгорела ночью 5 июня. Прибывшие на место полицейские выявили признаки умышленного поджога и начали поиски поджигателей.

Первым под подозрение попал бывший сожитель пострадавшей, однако у него было прочное алиби на момент поджога. Однако сотрудники уголовного розыска проверили круг общения главного подозреваемого и вышли и задержали исполнителя – ранее судимого 29-летнего мужчину.

«По версии следствия, после расставания 33-летний мужчина решил отомстить своей бывшей сожительнице, для чего привлек своего ранее судимого 29-летнего знакомого, который испытывал финансовые трудности. Заказчик передал исполнителю 50 тысяч рублей, чтобы тот сжег машину девушки», - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

По данным полиции, поджигатель тщательно подготовился к совершению преступления. В течение месяца он провел разведку местности, выяснил пути подхода и отхода, изучил расположение камер наблюдения, чтобы не попасть в объектив. Дату совершения поджога исполнитель заранее сообщил заказчику, чтобы тот обеспечил себе алиби.

Сейчас оба злоумышленника задержаны и помещены в СИЗО, в отношении них возбуждено уголовное дело по «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-директор «Больверка» признал вину в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве порта в Пионерском
В Калининграде в Доме художника покажут картины на светодиодных панелях
При пожаре в квартире погибла калининградка и ее кошки
Калининградец дважды подряд обокрал своего приятеля
Мэрия Калининграда выделила 5,3 млн рублей на уборку пл. Победы
В Черняховске проворовавшаяся продавец подожгла магазин перед ревизией
В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Светлом полицейские задержали браконьера с сетью
В Калининграде в ДТП травмирована пассажирка такси
В Калининграде установят почти 8 тыс светодиодных светильников за 214 млн рублей
Керлингистка из Калининграда выступит на зимних Сурдлимпийских играх в Италии
Калининград вошел в число регионов России с самыми старыми машинами
В Славском районе на участке федеральной трассы меняется схема движения