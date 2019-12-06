Калининградец заплатил 50 тысяч за поджог машины бывшей возлюбленной

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-06T18:14:09+03:00

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Спустя полгода, полицейские раскрыли поджог автомобиля на улице Гагарина в Калининграде. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Ауди А3» сгорела ночью 5 июня. Прибывшие на место полицейские выявили признаки умышленного поджога и начали поиски поджигателей.

Первым под подозрение попал бывший сожитель пострадавшей, однако у него было прочное алиби на момент поджога. Однако сотрудники уголовного розыска проверили круг общения главного подозреваемого и вышли и задержали исполнителя – ранее судимого 29-летнего мужчину.

«По версии следствия, после расставания 33-летний мужчина решил отомстить своей бывшей сожительнице, для чего привлек своего ранее судимого 29-летнего знакомого, который испытывал финансовые трудности. Заказчик передал исполнителю 50 тысяч рублей, чтобы тот сжег машину девушки», - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

По данным полиции, поджигатель тщательно подготовился к совершению преступления. В течение месяца он провел разведку местности, выяснил пути подхода и отхода, изучил расположение камер наблюдения, чтобы не попасть в объектив. Дату совершения поджога исполнитель заранее сообщил заказчику, чтобы тот обеспечил себе алиби.

Сейчас оба злоумышленника задержаны и помещены в СИЗО, в отношении них возбуждено уголовное дело по «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

ИСТОЧНИК KP.RU