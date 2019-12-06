МЧС: В Калининграде в выходные ожидается усиление ветра и дождь

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-06T18:37:46+03:00

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В Калининграде и области с 21:00 6 декабря до 21:00 8 декабря ожидается усиление юго-западного, западного ветра, на побережье местами в порывах до 20 м/с. Кроме того. По сведениям регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в этот период прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в этих условиях существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций.

Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU