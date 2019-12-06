2019-12-06T18:46:46+03:00
Общество

В Калининградском зоопарке спилят 11 деревьев и поставят новый забор

Ограждение меняют на границе с теннисными кортами со стороны ул. Чайковского
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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В Калининградском зоопарке заменят забор на границе с теннисными кортами со стороны ул. Чайковского. Аварийную кирпичную стену длиной почти 250 метров, снесут. На ее месте установят стальные сетчатые 2D панели высотой 3 метра. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Вынужденно на территории зоопарка срубят 11 деревьев, такое решение приняли специалисты после обследования.

- Под вырубку попадают деревья разных пород: граб, липы, береза, каштан. Их возраст составляет от 10 до 70 лет. Часть из них примыкает непосредственно к забору, который предстоит демонтировать. В ходе работ эти деревья неизбежно получат фатальные повреждения. Если их не удалить сейчас, то впоследствии, превратившись в сухостой, они могут представлять опасность для посетителей. Другая часть вросла в кирпичную стену, сохранить их абсолютно невозможно, - говорят в зоопарке.

В качестве компенсации за вырубленные деревья Калининградский зоопарк заплатил в бюджет муниципалитета более 505 тысяч. Впереди – высадка 11-ти 10-летних грабов.

Стоимость работ, которые завершатся в конце марта-начале апреля 2020 года – более 4,8 млн рублей, которые выделены муниципалитетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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