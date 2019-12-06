В Черняховске появится «Исторический квартал»
Конкурсное агентство Калининградской области объявило аукцион на реализацию проекта «исторический квартал» в Черняховске. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
В рамках проекта в Черняховске в границах улиц Садовая, Ленина, Калинина и Калининградская отремонтирую фасады домов, создадут авто - и велопарковки, досуговую и выставочную зоны, ярмарку выходного дня, рынок, три новых сквера: исторический, туристический и библио. На эти цели выделено почти 68 млн рублей
Аукцион по выбору подрядчика пройдет 16 декабря, все работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2020 года.
Напомним, проект «Квартал в историческом центре г. Черняховска. Калининградской области» стал победителем Всероссийского конкурса проектов благоустройства общественных пространств, организованного Минстроем РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU