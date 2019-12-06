В Черняховске появится «Исторический квартал»

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-06T18:51:07+03:00

На проект выделили 68 млн рублей, все работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2020 года

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Конкурсное агентство Калининградской области объявило аукцион на реализацию проекта «исторический квартал» в Черняховске. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

В рамках проекта в Черняховске в границах улиц Садовая, Ленина, Калинина и Калининградская отремонтирую фасады домов, создадут авто - и велопарковки, досуговую и выставочную зоны, ярмарку выходного дня, рынок, три новых сквера: исторический, туристический и библио. На эти цели выделено почти 68 млн рублей

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 16 декабря, все работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2020 года.

Напомним, проект «Квартал в историческом центре г. Черняховска. Калининградской области» стал победителем Всероссийского конкурса проектов благоустройства общественных пространств, организованного Минстроем РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU