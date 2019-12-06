Алиханов: Я вижу заинтересованность немецкого бизнеса в налаживании экономических связей

СЕГОДНЯ 18:57 2019-12-06T18:57:26+03:00

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Положительная динамика российско-немецкого сотрудничества отмечается не только на деловом уровне. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя итоги прошедшего в Гамбурге форума «Дни Российско-Немецкого среднего бизнеса»

«Наше партнерство распространяется на все сферы деятельности: культурные, социально-экономические– подвёл итоги встречи губернатор. – Я вижу заинтересованность немецкого бизнеса в налаживании экономических связей, реализации совместных проектов, обмене технологиями, в создании новых высокотехнологичных предприятий, как на территории Российской Федерации, так и на территории Германии», - сказал Антон Алиханов.

Глава региона выразил надежду, что что упрощение визового режима позволит еще бОльшему количеству жителей Германии посетить Калининградскую область, «как с туристической точки зрения, так и для возможного сотрудничества».

ИСТОЧНИК KP.RU