2019-12-06T18:59:17+03:00
Общество

Калининградцев приглашают проводить «Крузенштерн» и «Седов» в кругосветку

Плавание стартует в субботу
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградские парусники «Крузенштерн» и «Седов» (а вместе с ними и фрегат «Паллада») впервые участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

И если «Паллада» стартовал из порта Владивосток еще 1 ноября, то начало

Как рассказал «Комсомолке» ректор КГТУ Владимир Волкогон, все желающие калининградцы смогут проводить парусники. 7 декабря церемония начнется в 10:00 на 17-м и 18-м причалах Калининградского морского рыбного порта (проходить на территорию порта можно с 9:30, при себе иметь паспорт).

- Мы всех приглашаем. На причале состоится построение, а на больших экранах будет вестись трансляция видеоматериалов об экспедиции, - сказал Владимир Волкогон.

Калининградцы увидят роты почетного караула, флаги, моряков в парадной форме. В программе также напутственный молебен.

Впереди у «Крузенштерна» 22 порта, у «Седова» – 19 заходов в порты.

Для «Седова» экспедиция закончится в декабре 2020 года, а «Крузенштерн» должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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