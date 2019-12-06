На ул. Кутузова в Калининграде легковушка врезалась в забор дома
По предварительным данным, рейсовый автобус врезался в машину, которая выехала со второстепенной дороги.
Фото: Юлия БендоваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На ул. Кутузова в Калининграде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.
По предварительным данным, рейсовый автобус врезался в легковушку, которая выехала со второстепенной дороги. После столкновения автомобиль пробил дорожное ограждение выехал на тротуар и врезался в забор жилого дома.
На месте работают спасатели, которые деблокируют пассажиров машины и "скорая помощь".
ИСТОЧНИК KP.RU