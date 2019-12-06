На ул. Кутузова в Калининграде легковушка врезалась в забор дома

СЕГОДНЯ 19:24 2019-12-06T19:26:31+03:00

По предварительным данным, рейсовый автобус врезался в машину, которая выехала со второстепенной дороги.

Изменить размер текста: A A

На ул. Кутузова в Калининграде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

По предварительным данным, рейсовый автобус врезался в легковушку, которая выехала со второстепенной дороги. После столкновения автомобиль пробил дорожное ограждение выехал на тротуар и врезался в забор жилого дома.

На месте работают спасатели, которые деблокируют пассажиров машины и "скорая помощь".

ИСТОЧНИК KP.RU