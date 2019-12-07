Калининградских призывников проводят в армию

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-07T10:23:36+03:00

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Сегодня, 7 декабря у мемориала 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде пройдут торжественные проводы призывников на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский, командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. В парке Победы будет организована выставка вооружения, состоится выступление группы «Черные береты», развернется полевая кухня.

Начало в 12:00

ИСТОЧНИК KP.RU