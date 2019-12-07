2019-12-07T10:38:06+03:00
Происшествия

Калининградка едва не зарезала бывшего мужа

Во время ссоры с пьяной экс-супругой мужчина получил два тяжелых ранения
Игорь ОРЕХОВ
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В Московский районный суд Калининграда поступило для рассмотрения по существу уголовное дело жительницы города, которая едва не отправила в лучший мир своего бывшего супруга.

Очередная семейная ссора произошла ночью 12 октября в квартире одного из домов по улице Емельянова Дамая была пьяна, о том, в каком состоянии находился мужчина, не сообщается. Но после обмена нелицеприятными репликами разъяренная представительница слабого пола вооружилась ножом и дважды воткнула его в экс-супруга: сначала ему в живот, потом в спину.

К счастью, раненый выжил, но его здоровью был причинен вред – тяжкий, как определили судмедэксперты. Как следствие, поножовщице инкриминировали статью 111 Уголовного кодекса РФ в ее 2- части. А это в ближайшей перспективе означает лишение свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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