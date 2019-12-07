Калининградские корабелы передали новый траулер рыбакам Камчатки

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-07T11:25:24+03:00

«Командор» стал вторым судном в серии, первое уже готово выйти на промысел

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На Прибалтийском заводе «Янтарь» кораблестроители передали заказчику очередное промысловое судно. Траулер-сейнер «Командор» пополнит флот одного из крупнейших предприятий Камчатки – рыболовецкого колхоза имени Ленина.

Это уже второй корабль калининградского производства, который получили камчатские рыбаки. Головной траулер «Ленинец», первый в России, построенный в рамках утвержденного президентом РФ механизма «квоты под киль», уже готовится к первому промысловому рейсу.

Третьему судну из этой серии – «Ударник» вскоре предстоят швартовные испытания. Кроме того, в этом году на «Янтаре» был заложен большой морозильный траулер.

ИСТОЧНИК KP.RU