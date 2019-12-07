Пока калининградка лечилась в больнице, ее квартиру обокрали

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-07T11:35:01+03:00

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Когда жительница Калининграда вернулась домой после прохождения курса лечения в больнице, она выяснила, что из квартиры пропали принадлежавшие ей 9 ювелирных изделий. Горожанка обратилась в полицию.

- Следственным отделом ОМВД России по Московскому району было возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В ходе расследования выяснилось, что золотые украшения бывший сожитель потерпевшей - Нигде не работающий и ранее судимый 37-летний мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Вору грозит очередной срок в «зоне», а полицейские теперь стараются разыскать похищенные драгоценности.

ИСТОЧНИК KP.RU