Пока калининградка лечилась в больнице, ее квартиру обокрали
Когда жительница Калининграда вернулась домой после прохождения курса лечения в больнице, она выяснила, что из квартиры пропали принадлежавшие ей 9 ювелирных изделий. Горожанка обратилась в полицию.
- Следственным отделом ОМВД России по Московскому району было возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В ходе расследования выяснилось, что золотые украшения бывший сожитель потерпевшей - Нигде не работающий и ранее судимый 37-летний мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Вору грозит очередной срок в «зоне», а полицейские теперь стараются разыскать похищенные драгоценности.
ИСТОЧНИК KP.RU