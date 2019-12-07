В Гурьевске под колеса «Фольксвагена» попала 84-летняя женщина

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-07T12:17:54+03:00

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В пятницу утром в Гурьевске сбили пожилую женщину. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Заречной. Водитель «Фольксвагена» сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате наезда 84-летняя пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU