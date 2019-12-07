В Гурьевске под колеса «Фольксвагена» попала 84-летняя женщина
Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода
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В пятницу утром в Гурьевске сбили пожилую женщину. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Заречной. Водитель «Фольксвагена» сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате наезда 84-летняя пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU