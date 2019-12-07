2019-12-07T12:37:06+03:00
Общество

МЧС: В субботу ветер на побережье усилится до 22 м/с

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В субботу, 7 декабря, в Калининградской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра в порывах до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Вечером в субботу на побережье ветер усилится до 20-22 м/с.

В МЧС отмечают, что при усилении ветра существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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