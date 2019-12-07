2019-12-07T15:38:25+03:00
Общество

Пострадавший от хулигана калининградец засудил своего обидчика

За два полученных удара по голове житель Славского района потребовал денежную компенсацию
Игорь ОРЕХОВ
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В апреле этого года ночью около одного из домов по улице Победы в поселке Вишневка Славского района подрались двое местных жителей. Точнее, драки как таковой не было: один из них, будучи физически заметно сильнее, дважды ударил по голове другого. При этом присутствовали и другие сельчане, но они предпочли не вмешиваться в конфликт, опасаясь, что от агрессивного хулигана перепадет и им.

Побитый довольно долго ждал, что его обидчик одумается и попытается как-то загладить свою вину. Ну, хотя бы просто извинится, в конце-то концов! Однако любитель помахать кулаками, похоже, раскаиваться отнюдь не собирался. И тогда его жертва решила отомстить. Но цивилизованным способом – «в государстве, живем, не в банде», как говаривал один киногерой. В общем, потерпевший обратился в Славский районный суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и понесенных расходов на лечение.

Изучив материалы дела, судья признал ответчика виновным и постановил взыскать с него в пользу юридически грамотного истца 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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