2019-12-07T17:10:47+03:00
Общество

«Вертолеты России» вложат 400 млн руб в модернизацию калининградского авиаремонтного завода

Виктор Сергеев
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..Фото: 150-arz.ru
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Холдинг «Вертолеты России» планирует вложить 400 млн рублей в новый этап модернизации 150-го авиаремонтного завода в Светлом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиаремонтного предприятия.

«Новым витком развития для АО «150 АРЗ» является реализация масштабного инвестиционного проекта по реконструкции имеющейся инфраструктуры. В настоящее время ведется проектирование строительства зданий совмещенных цехов и сопутствующей инфраструктуры. По предварительным данным, общий объем инвестиций составит свыше 400 млн рублей, - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 150-й авиаремонтный завод находится под санкциями США. Завод выполняет капитальный ремонт вертолетов Ми-8/17, Ми-14, Ми-24/35, Ка-27/32, Ка-29/31, двигателей, вспомогательных силовых установок и комплектующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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