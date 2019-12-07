Минсельхоз: В Калининградской области до 40% сельхозпродукции производят фермеры

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-07T18:56:41+03:00

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В Калининградской области до 40% сельхозпродукции в сопоставимых ценах производят малые формы хозяйствования. Об этом в ходе форума «Балтийский фермер» заявил замминистра сельского хозяйства области Светлана Соболева.

«Малые формы хозяйствования – это действительно большая сила. Этому сектору экономики оказывается активная поддержка. С этой целью был создан отдел по развитию малых форм хозяйствования, консультационный центр для фермеров на базе фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», большой потенциал мы видим в корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Все эти инструменты призваны помочь фермерам», – сказала она.

Соболева обратила особое внимание на необходимость самосовершенствования, изучения лучшего мирового опыта и внедрения самых современных технологий и практик с тем, чтобы иметь возможность конкурировать с иностранными производителями.

По данным Минсельхоза, с 2012 года в Калининградской области 209 начинающих фермеров, 18 семейных животноводческих ферм, 35 хозяйств, реализующих приоритетные направления аграрного производства, а также 11 проектов потребительских сельхозкооперативов получили грантовую поддержку на общую сумму 770 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU