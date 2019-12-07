УМВД: В Калининграде области ликвидировали 7 ОПГ по торговле наркотиками

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-07T13:16:42+03:00

С начала года сотрудники полиции изъяли более 28 кг запрещенных веществ

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В 2019 году в Калининградской области было ликвидировано семь организованных преступных групп, специализировавшихся на сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С начала года сотрудники полиции изъяли более 28 килограммов запрещенных веществ.

«Пресечено 14 фактов контрабандных поставок наркотиков на территорию региона. Кроме того, ликвидировано восемь так называемых интернет-магазинов, через которые осуществлялся сбыт наркотиков и психотропных веществ бесконтактным способом», - отметили в пресс-службе полиции.

Как отметил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Константин Васянин, сегодня наркопреступность не стоит на месте.

«Злоумышленники постоянно совершенствуют методы сбыта наркотиков. Все чаще используются схемы бесконтактного сбыта с применением сети Интернет, при расчетах за наркотики используются электронные платежи, криптовалюта. В незаконный оборот поступают новые психоактивные вещества, химическая структура которых не определена на законодательном уровне, совершенствуются методы изготовления наркотиков и психотропных веществ», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU