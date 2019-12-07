2019-12-07T18:40:06+03:00
Общество

В Гусеве пьяный угонщик без прав врезался в отбойник

На мужчину завели уголовное дело за угон и административное – за пьяное вождение без прав
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Гусевском районе полицейские задержали пьяного угонщика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ночью в полицию позвонил очевидец и сообщил, что на автодороге КалининградеНестеров в районе поселка Поддубы стоит автомобиль со следами ДТП.

Прибывшие на место полицейские обнаружили рядом с автомобилем 31-летнего местного жителя.

«Выяснилось, что мужчина выпивал со своим дальним родственником, а когда тот уснул, решил покататься на его машине. Однако пьяный злоумышленник, который не имел водительских прав не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник. Испугавшись последствий, подозреваемый побежал просить помощи у друзей, чтобы убрать транспорт с проезжей части, но вернувшись к автомобилю, был задержан полицейскими», - сообщили в пресс-службе полиции.

На мужчину завели уголовное дело за угон и административное – за пьяное вождение без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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