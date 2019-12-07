2019-12-07T18:57:19+03:00
Общество

В Калининграде лже-отделочника подозревают в серии мошенничеств на 2,5 млн рублей

По предварительным данным, мужчина причастен к 6 эпизодам мошенничества
Виктор Сергеев
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В Калининграде задержали местного жителя по подозрению в серии мошенничеств. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

41-летний мужчина охотно брался за выполнение любых ремонтных работ в квартирах, однако спустя время пропадал и не выходил на связь. Более того, злоумышленник «кинул» своих друзей и знакомых, а также пожилых родителей своей супруги. По данным полиции, он убедил их продать квартиру и отдать ему деньги, на которые он обещал построить дом. Само собой, никакого жилья пенсионеры так и не увидели.

«По предварительным данным, мужчина причастен к 6 эпизодам мошенничества на 2,5 млн рублей», - отметили в пресс-службе УМВД.

Сейчас злоумышленника поместили под домашний арест, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», а это до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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