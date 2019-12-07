Калининградская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП недалеко от кардиоцентра
Полиция Гурьевска разыскивает очевидцев смертельного ДТП на автодороге Калининград-Нестеров.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 14-м километре федеральной трассы, не доезжая 5 км до кардиоцентра. В 19:25 водитель «Шкоды» не справился с управлением и врезался в световую опору.
В результате ДТП погибла 41-летняя пассажирка легковушки. Сотрудники ГИБДД выявили недостатки улично-дорожной сети, а именно обледенение проезжей части.
Всех, кто располагает информацией о дорожно-транспортном происшествии, просьба связаться по телефонам: 8(4012)553414, +79216111220.
ИСТОЧНИК KP.RU