2019-12-07T16:52:45+03:00
Общество

На улице Киевской в Калининграде начался второй этап капремонта

Дорожники начинают готовить основание под проезжую часть и тротуар, роют котлованы под новые опоры и дождевые колодцы
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На улице Киевской в Калининграде начался второй этап капитального ремонта - на участке от перекрёстка с проспектом Калинина до ул. Железнодорожной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на этом участке снимают старое асфальтовое и остатки брусчатого покрытия на полосе, которой водители пользовались во время ремонта. Одновременно дорожники начинают готовить основание под проезжую часть и тротуар, роют котлованы под новые опоры и дождевые колодцы.

«Идет также подготовка основания на тротуаре по нечётной стороне улицы, возле управления железной дороги на пешеходном переходе выполнили понижение бортового камня. Начать работы на этой стороне стало возможно после завершения работ на противоположном тротуаре, здесь сегодня закончили благоустройство зелёной полосы», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Следующий этап работ – реконструкция перекрёстка ул. Киевская - Ленинский проспект – площадь Калинина – проспект Калинина. На этом сложном транспортном узле переложат рельсы, заменят брусчатку асфальтом, после чего капитально ремонтируемая улица вернётся в свою «историческую» ширину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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