В Мамоново депутаты незаконно получали компенсации из бюджета

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-07T14:47:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мамоново два местных депутата почти три года незаконно получали денежные компенсации из бюджета. Нарушение антикоррупционного и не только законодательства обнаружила прокуратура Багратионовского района.

Как выяснилось, с сентября 2016 года по октябрь 2019 года два нардепа получали компенсацию расходов на эксплуатацию автомобиля для осуществления депутатской деятельности. При этом, депутаты не предоставили документы, что у них есть автомобили и что они пользовались ими по свои депутатским делам.

В общей сложности депутаты получили из бюджета по 133 тыс рублей каждый. Теперь эти деньги будут взысканы с них через суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU