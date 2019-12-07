В Калининградской области офицер попался на хищении топлива
В Калининградской области командира стартовой батареи ракетного дивизиона воинской части осудили за хищение топлива для боевых машин. Об этом сообщает пресс-служба военно-следственного управления СК по Балтийскому флоту.
Весной капитан получил три двухсотлитровые бочки солярки для обеспечения боеготовности вверенных ему машин. Однако он решил не заправлять машины и продать топливо.
Для этого он приказал подчиненным перевезти бочки в свой гараж. Впрочем, продать солярку ему не удалось, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU