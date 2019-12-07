2019-12-07T17:41:22+03:00
Общество

В Калининградской области офицер попался на хищении топлива

Гарнизонный военный суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области командира стартовой батареи ракетного дивизиона воинской части осудили за хищение топлива для боевых машин. Об этом сообщает пресс-служба военно-следственного управления СК по Балтийскому флоту.

Весной капитан получил три двухсотлитровые бочки солярки для обеспечения боеготовности вверенных ему машин. Однако он решил не заправлять машины и продать топливо.

Для этого он приказал подчиненным перевезти бочки в свой гараж. Впрочем, продать солярку ему не удалось, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде лже-отделочника подозревают в серии мошенничеств на 2,5 млн рублей
Минсельхоз: В Калининградской области до 40% сельхозпродукции производят фермеры
В Калининград прибыл Патриарх Кирилл
«Вертолеты России» вложат 400 млн руб в модернизацию калининградского авиаремонтного завода
В Калининграде почти 2 тысячи школьников посетили фестиваль «Билет в будущее»
На улице Киевской в Калининграде начался второй этап капремонта
Калининградские сенаторы вошли в число эффективных лоббистов Совета Федерации
«Балтика» вошла в топ-3 клубов ФНЛ по количеству зрителей на домашних матчах
Служба крови: Количество доноров в Калининградской области остается неизменным
Пострадавший от хулигана калининградец засудил своего обидчика
Калининградец угрожал застрелить сына своей сожительницы
Под Светлым в лесу обнаружили скелетированный труп мужчины
В Мамоново депутаты незаконно получали компенсации из бюджета
Калининградская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП недалеко от кардиоцентра
В Гусеве пьяный угонщик без прав врезался в отбойник
УМВД: В Калининграде области ликвидировали 7 ОПГ по торговле наркотиками
МЧС: В субботу ветер на побережье усилится до 22 м/с
X5 Retail Group откроет в Калининграде как минимум 15 магазинов «Пятерочка»
В ДТП на ул. Кутузова в Калининграде пострадали три человека
В Гурьевске под колеса «Фольксвагена» попала 84-летняя женщина
Пока калининградка лечилась в больнице, ее квартиру обокрали
Калининградские корабелы передали новый траулер рыбакам Камчатки
Калининградка едва не зарезала бывшего мужа
Калининградских призывников проводят в армию