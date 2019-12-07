В Калининградской области офицер попался на хищении топлива

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-07T17:41:22+03:00

Гарнизонный военный суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей

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В Калининградской области командира стартовой батареи ракетного дивизиона воинской части осудили за хищение топлива для боевых машин. Об этом сообщает пресс-служба военно-следственного управления СК по Балтийскому флоту.

Весной капитан получил три двухсотлитровые бочки солярки для обеспечения боеготовности вверенных ему машин. Однако он решил не заправлять машины и продать топливо.

Для этого он приказал подчиненным перевезти бочки в свой гараж. Впрочем, продать солярку ему не удалось, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU