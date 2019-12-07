Калининградец угрожал застрелить сына своей сожительницы

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-07T15:14:32+03:00

В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина угрожал пистолетом, который днем ранее украл у своего знакомого

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В Янтарном задержали мужчину, который угрожал застрелить сына своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

56-летний мужчина давно конфликтовал с 32-летним сыном своей сожительницы из-за квартиры. На днях мужчина наставил на оппонента травматический пистолет и пригрозил застрелить. Сыну удалось спрятаться в одной из комнат и сообщить в полицию.

В ходе разбирательств выяснилось, что сожитель угрожал пистолетом, который днем ранее украл у своего знакомого. Так что на него завели сразу два уголовных дела – за угрозу убийством и кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU