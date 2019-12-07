2019-12-07T15:51:29+03:00
Общество

Служба крови: Количество доноров в Калининградской области остается неизменным

Ежегодно в регионе заготавливают порядка 13 тонн крови и ее компонентов
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области порядка 10 тысяч доноров, которые сдают кровь по нескольку раз. Их количество остается неизменным, рассказала главный врач станции переливания крови Нина Кабанчук в ходе прошедшего в Калининграде всероссийского форума, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В 2019 году, как и в предыдущие годы, служба сработала очень хорошо. Все намеченные показатели были выполнены, компонентами крови, которых на станции выпускается в общей сложности около двадцати, лечебная сеть региона обеспечена полностью», - сказала Нина Кабанчук.

По слова министра здравоохранения Александра Кравченко, в регионе есть свои особенности в заготовке донорской крови, связанные с его анклавностью.

«Мы всегда должны иметь необходимый запас всех компонентов крови и при этом заготавливать ее здесь сами. При этом эксперты отмечают, что наша станция переливания крови считается одной из лучших в стране, потому что у нас очень много людей с приверженностью к донорству, выстроен весь технологический процесс. Мы ежегодно заготавливаем порядка 13 тонн крови и ее компонентов и полностью закрываем потребности региона», – подчеркнул руководитель министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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