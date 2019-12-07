СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-07T16:05:45+03:00

На трибуны калининградского стадиона летом и осенью приходили в среднем 6275 болельщиков

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Калининградская «Балтика» вошла в топ-3 клубов ФНЛ по количеству зрителей на домашних матчах в сезоне 2019/2020.

Первое место занимает волгоградский «Ротор», на чьи игры, в среднем, приходят 18 775 зрителей. Второе место по популярности занимает ФК «Нижний Новгород» - 7100 зрителей. Что касается «Балтики», на трибуны калининградского стадиона летом и осенью приходили в среднем 6275 болельщиков. Это, кстати, в два раза выше, чем в среднем по матчам ФНЛ.

Самыми посещаемыми матчами «Балтики» в этом сезоне стали игра с «Локомотивом» - 17 807 человек, с «Торпедо» - 11117 человек и с «Лучом» - 8713 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU