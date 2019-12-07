Калининградские сенаторы вошли в число эффективных лоббистов Совета Федерации

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-07T16:39:43+03:00

Алексей Коротков и Олег Ткач вносят на рассмотрение много законопроектов, и большая часть из них подписывается президентом.

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Члены Совета Федерации от Калининградской области Алексей Коротков и Олег Ткач вошли в число сенаторов с высокой лоббистской эффективностью. Об этом пишет издание «Аргументы недели».

По данным издания, Коротков и Ткач вносят на рассмотрение много законопроектов, и большая часть из них подписывается президентом.

Так, сенатор Олег Ткач, он представляет в верхней палате парламента региональное правительство, внес 14 законопроектов, которые были подписаны президентом и стали законами. Алексей Коротков, представитель Облдумы, внес девять законопроектов, которые успешно прошли через регламент парламента и стали законами.

Напомним, Олег Ткач представляет Калининградскую область в Совете Федерации с 2004 года. Алексей Коротков стал сенатором в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU