В Калининграде почти 2 тысячи школьников посетили фестиваль «Билет в будущее»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-07T17:00:32+03:00

В рамках фестиваля работало пять площадок пяти направлениям – «Государство», «Индустрия», «Сервис», «Живые системы» и «Творчество»

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В Калининграде в течение двух дней проходил фестиваль ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». За это время образовательные площадки марафона посетили почти две тысячи школьников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках фестиваля работало пять площадок пяти направлениям – «Государство», «Индустрия», «Сервис», «Живые системы» и «Творчество».

Для среднего (6-7 классы) и старшего школьного возраста на фестивале были предложены разные форматы мероприятий. Среди них – профориентационные квесты и профессиональные пробы.

«Особенность фестиваля в том, что школьникам преподают студенты, которые уже состоялись в выбранной ими профессии, например, победили в региональном чемпионате рабочих специальностей. Во время занятия или мастер-класса, кроме практики, участники успевают получить много теории, изучая профессиональную терминологию», - рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.

ИСТОЧНИК KP.RU