В Калининград прибыл Патриарх Кирилл

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-07T17:33:07+03:00

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В Калининград с двухдневным визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

В воскресенье, 8 декабря, глава Русской Православной церкви возглавит божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя.

В понедельник, 9 декабря он проведет епархиальное собрание с духовенством региона. После его завершения состоится торжественная церемония передачи аппаратуры, компьютеров и учебных пособий для православной гимназии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU