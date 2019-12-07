В Калининград прибыл Патриарх Кирилл
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининград с двухдневным визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства
В воскресенье, 8 декабря, глава Русской Православной церкви возглавит божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя.
В понедельник, 9 декабря он проведет епархиальное собрание с духовенством региона. После его завершения состоится торжественная церемония передачи аппаратуры, компьютеров и учебных пособий для православной гимназии Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU