В Калининграде толпа подростков разбила автомобиль
Поймать злоумышленников очевидцам не удалось
Разбитый автомобиль на АксаковаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В Калининграде несколько подростков разбили стекла в автомобиле Рено Кангу, припаркованном на улице Аксакова. Об этом в ночь с субботы на воскресенье в сообществе автомобилистов Калининградской области сообщил очевидец.
- Только что толпа пьяных малолеток разбила заднее стекло, на Аксакова, - написал он. - Тут же убежали, только крикнуть успел, тут же в кусты и в сторону стройки. Кто знает хозяина, сообщите.
Мужчина также написал, что о происшествии заявил в полицию.
- Но не думаю, что толк будет, - добавил очевидец.
ИСТОЧНИК KP.RU