В Калининграде толпа подростков разбила автомобиль

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-08T10:47:56+03:00

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В Калининграде несколько подростков разбили стекла в автомобиле Рено Кангу, припаркованном на улице Аксакова. Об этом в ночь с субботы на воскресенье в сообществе автомобилистов Калининградской области сообщил очевидец.

- Только что толпа пьяных малолеток разбила заднее стекло, на Аксакова, - написал он. - Тут же убежали, только крикнуть успел, тут же в кусты и в сторону стройки. Кто знает хозяина, сообщите.

Мужчина также написал, что о происшествии заявил в полицию.

- Но не думаю, что толк будет, - добавил очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU