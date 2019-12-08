2019-12-08T10:47:56+03:00
Происшествия

В Калининграде толпа подростков разбила автомобиль

Поймать злоумышленников очевидцам не удалось
Иван МАРКОВ
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Разбитый автомобиль на АксаковаРазбитый автомобиль на АксаковаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде несколько подростков разбили стекла в автомобиле Рено Кангу, припаркованном на улице Аксакова. Об этом в ночь с субботы на воскресенье в сообществе автомобилистов Калининградской области сообщил очевидец.

- Только что толпа пьяных малолеток разбила заднее стекло, на Аксакова, - написал он. - Тут же убежали, только крикнуть успел, тут же в кусты и в сторону стройки. Кто знает хозяина, сообщите.

Мужчина также написал, что о происшествии заявил в полицию.

- Но не думаю, что толк будет, - добавил очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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