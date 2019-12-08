2019-12-08T11:44:56+03:00
Общество

Калининградские военно-исторические клубы за свой счет провели реконструкцию боя для сельских школьников

Событие состоялось в субботу 7 ноября в поселке Славинск Гвардейского района
Иван МАРКОВ
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Были в Славинске и участники клубов, принявшие участие в реконструкции впервыеБыли в Славинске и участники клубов, принявшие участие в реконструкции впервыеФото: Иван МАРКОВ
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В субботу 7 ноября в поселке Славинск Гвардейского района несколько калининградских военно-исторических клубов объединили усилия, чтобы провести реконструкцию боя за поселок. Интересно, что мероприятие было проведено за счет самих реконструкторов.

- Я своих денег где-то 40 тысяч вложил, - рассказывает представитель клуба «Прорыв» Сергей Сидоров, выступивший организатором (школа поселка Славинск названа в честь брата Сергея, Дмитрия Сидорова, погибшего в 1995 году в Чечне). – Окопы буквально за день до мероприятия выкопали. Но самое главное – идею поддержали другие клубы, которые приехали сюда за свой счет и использовали свои собственные расходники.

Во время подготовки реконструкции в окрестностях школы Славинска был оборудован опорный пункт немцев и траншеи для советских частей, разработан сценарий и заложены пиротехнические заряды. Само «сражение» прошло в условиях, приближенных к боевым – дождь шел с самого утра.

Несмотря на плохую погоду, на мероприятие, в котором приняло участие около шести-семи десятков реконструкторов, пришло больше сотни зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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