2019-12-08T13:05:14+03:00
Общество

В Калининграде на улице Горького появится пандус, который горожане требовали от мэрии два месяца

До этого мамам с колясками и велосипедистам приходилось месить грязь на обочине дороги
Иван МАРКОВ
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Начало строительства пандуса на улице ГорькогоНачало строительства пандуса на улице ГорькогоФото: Илья Абросимов
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В начале октября калининградцы заметили, что в районе недостроенной гостиницы Домина на улице Горького подрядчик отремонтировал тротуар, но не предусмотрел пандус для маломобильных граждан. В частности, калининградка Екатерина Михайлова заметила, что мамам с колясками «приходится месить грязь» в обход ступенек.

- С замиранием сердца мы следили за ремонтом тротуара на Горького возле Эпицентра в надежде, что здесь сделают нормальный пандус, - написала Михайлова 5 октября на своей странице в фейсбуке. - Но чуда не случилось. Пандуса нет вообще никакого. Люди с колясками и на колясках не имеют права ходить по этой стороне тротуара.

Пресс-служба мэрии Калининграда оперативно ответила на этот комментарий, что пандус будет сделан, но к концу ноября ничего не изменилось, и в соцсетях снова появилось сообщение о необходимости пандуса. На этот раз в комментариях появился мэр города Алексей Силанов, заявивший, что взял пандус под личный контроль.

В субботу калининградец Илья Абросимов опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографии, по которым видно, что работы по созданию пандуса все-таки начались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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