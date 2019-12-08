2019-12-08T14:18:52+03:00
Общество

С 10 декабря Калининградская железная дорога отменяет рельсобус с улицы Муромской

Этот маршрут временно работал из-за закрытия на ремонт улицы Киевской
Иван МАРКОВ
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С 10 декабря будет отменено курсирование рельсобусов на временно назначавшемся внутригородском маршруте «Остановочный пункт 4-й километр – Северный вокзал». Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, ссылаясь на то, что власти возобновили движение транспорта по улице Киевской.

- Данный маршрут был временно введен по заявке правительства области в связи с началом масштабных работ по ремонту данной улицы с перекрытием автомобильного движения, - уточняет пресс-служба.

Также, как добавляет пресс-служба, график движения поездов будет незначительно скорректирован на несколько минут на отдельных пригородных направлениях по технологическим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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