2019-12-08T14:37:11+03:00
Общество

В Светлогорске заработала канатная дорога, которую закрывали на ремонт 11 ноября

Теперь она работает и в зимнем режиме
Иван МАРКОВ
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Канатка теперь будет работать и зимойКанатка теперь будет работать и зимойФото: Светлогорский городской округ
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В Светлогорске после текущего ремонта возобновила работу канатная дорога на побережье. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета на своей официальной странице.

- Пассажиров снова приглашают воспользоваться «канаткой» для спуска к морскому променаду и подъема обратно, - сообщили в муниципальном предприятии, эксплуатирующем трассу. - Работы шли с 11 ноября, единственную в регионе канатную дорогу подремонтировали после насыщенного летнего сезона.

В пресс-службе также заметили, что обычно спуститься на променад Светлогорска по канатной дороге можно только с мая по сентябрь, но с этого года появились изменения.

- В этом году дорога впервые будет работать дольше обычного, в межсезонье. Зимний режим работы канатной дороги - с 10 до 18 часов, выходные дни - понедельник, вторник, - добавили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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