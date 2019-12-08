2019-12-08T15:01:03+03:00
Происшествия

Калининградские пожарные спасли человека из горящей квартиры на Белгородской улице

В квартире в ночь с субботы на воскресенье загорелись вещи
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Калининградские пожарные спасли человека из горящего дома. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, пожар в трехэтажном жилом доме довоенной постройки на улице Белгородской начался в ночь с субботы на воскресенье, а сигнал о нем поступил в 1:15.

- В трехкомнатной квартире горели вещи на площади трех квадратных метров, - уточнили в ведомстве. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Спасен 1 человек.

Уточняется также, что в ликвидации пожара принимали участие пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 10 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Светлогорске заработала канатная дорога, которую закрывали на ремонт 11 ноября
С 10 декабря Калининградская железная дорога отменяет рельсобус с улицы Муромской
В Калининграде на улице Горького появится пандус, который горожане требовали от мэрии два месяца
Калининградские военно-исторические клубы за свой счет провели реконструкцию боя для сельских школьников
В Калининграде толпа подростков разбила автомобиль
Антон Алиханов опубликовал новые эскизы мостов через Преголю: двухъярусный в проекте тоже есть
В Калининграде лже-отделочника подозревают в серии мошенничеств на 2,5 млн рублей
Минсельхоз: В Калининградской области до 40% сельхозпродукции производят фермеры
В Калининградской области офицер попался на хищении топлива
В Калининград прибыл Патриарх Кирилл
«Вертолеты России» вложат 400 млн руб в модернизацию калининградского авиаремонтного завода