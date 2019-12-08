Калининградские пожарные спасли человека из горящей квартиры на Белгородской улице

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-08T15:01:03+03:00

В квартире в ночь с субботы на воскресенье загорелись вещи

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Калининградские пожарные спасли человека из горящего дома. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, пожар в трехэтажном жилом доме довоенной постройки на улице Белгородской начался в ночь с субботы на воскресенье, а сигнал о нем поступил в 1:15.

- В трехкомнатной квартире горели вещи на площади трех квадратных метров, - уточнили в ведомстве. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Спасен 1 человек.

Уточняется также, что в ликвидации пожара принимали участие пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 10 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU