В Калининграде на улице Дзержинского сбили 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-08T15:49:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу 7 декабря в 7:50 в Калининграде на улице Дзержинского в районе перекрестка с проспектом Калинина произошло ДТП с участием пешехода и автомобиля «Хендай Гетц».

- Автомобиль под управлением 51-летнего водителя следовал по улице Дзержинского со стороны Аллеи Смелых, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области. – Он совершил наезд на 15-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть дороги но нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

Всего за сутки, как уточнили в ведомстве, в регионе было совершено 217 нарушений Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU