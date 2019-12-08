На Правой набережной в Калининграде «Ауди» наехал на пешехода, переходившего дорогу по переходу

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-08T16:11:37+03:00

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В Калининграде на Правой набережной вечером 7 декабря произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Калининградской области, автомобиль «Ауди А6» под управлением 52-летнего водителя в направлении улицы Баграмяна двигался со стороны улицы Вагоностроительной и, не заметив 57-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в районе дома №2 (у двухъярусного моста), наехал на него.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

В тот же день за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административной ответственности было привлечено 6 водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU