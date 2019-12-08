Парусники «Крузенштерн» и «Седов» отправились из Калининграда в кругосветную экспедицию

СЕГОДНЯ 17:51 2019-12-08T17:54:08+03:00

Поход приурочен к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне

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В воскресенье 8 декабря парусники «Седов» и «Крузенштерн», отправившись из Калининграда, продолжили свою кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на медиацентр кругосветки, торжественная церемония проводов состоялась в субботу, но из-за сильного ветра и дождя выход в море был отложен.

- Капитаны учебно-парусных судов воспользовались так называемым «окном» (снижением силы ветра), провели корабли по Калининградскому морскому судоходному каналу и вывели их в открытое море, - заявили в медиацентре.

К концу декабря «Крузенштерн» прибудет в испанский порт Санта-Крус де Тенерифе (там он будет 25-го числа), а «Седов» 31 декабря должен ошвартоваться а Лас-Пальмас, где экипаж и курсанты встретят Новый год.

Экипажи обоих судов - это более 230 курсантов, 18 из которых девушки, представляющих учебные заведения Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского.

Напомним, экспедиция началась 1 ноября. По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания трем судам предстоит пройти больше 96 тысяч морских миль.

ИСТОЧНИК KP.RU