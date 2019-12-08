В Калининградской области задержаны 19 футбольных фанатов из Польши, приехавших на драку с болельщиками московского «Спартака»

СЕГОДНЯ 20:10 2019-12-08T20:12:54+03:00

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В Калининградской области задержаны футбольные фанаты варшавского клуба «Легия», приехавшие в регион на драку с болельщиками московского «Спартака». Об этом сообщает польский канал TVN24 со ссылкой на Генеральное консульство Польши в Калининграде.

Честный бой на кулаках («фейр-плей») должен был пройти в прошлом месяце - поляки надеялись взять реванш за проигранную драку, состоявшуюся весной 2016 года в Латвии. С польской стороны должно было принять участие 33 человека (в их числе бойцы легендарной фирмы «Легии» «Тедди-Бойз'95»). 9 ноября, согласно договоренности с фанатами «Спартака», поляки прибыли в назначенное место, в глухое место возле дороги между польской границей и Калининградом. Однако над головами болельщиков внезапно появились беспилотники, и поляна, где должна была состояться драка, была окружена несколькими десятками вооруженных полицейских.

Всего было задержано 19 человек, которых под полицейским конвоем доставили в участок.

По словам Петра Левчука из Генерального консульства Республики Польша в Калининграде, мужчинам было предъявлено обвинение в нарушении условий пребывания на территории Российской Федерации.

- После проведения административного расследования польские граждане были доставлены местной полицией к пограничному переходу в Багратионовске и 10 ноября 2019 года в 3 часа высланы в Республику Польша, - сообщил Левчук.

Теперь полякам запрещен въезд в Россию в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU