2019-12-08T20:51:16+03:00
Общество

Патриарх Кирилл подарил собору Христа Спасителя в Калининграде икону святителей Московских

Завершился первый день визита главы РПЦ
Александр КАТЕРУША
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Передача иконы святителей МосковскихПередача иконы святителей МосковскихФото: Александр КАТЕРУША
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В воскресенье 8 декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда. На богослужении присутствовали представители власти, Балтфлота, учащиеся православной гимназии, скауты, прихожане.

Уж после службы архиепископ Калининградский Серафим подарил Патриарху образ Успения Пресвятой Богородицы.

В свою очередь глава РПЦ передал в дар калининградскому кафедральному собору икону святителей Московских Иова, Ермогена и Тихона.

Кроме того, Патриарх подарил Балтийскому флоту икону святого князя Александра Невского.

Также в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси посетил строящийся храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде.

В понедельник 9 декабря визит Предстоятеля РПЦ в Калининград продолжится — он посетит православную гимназию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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