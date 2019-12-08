Патриарх Кирилл подарил собору Христа Спасителя в Калининграде икону святителей Московских
В воскресенье 8 декабря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда. На богослужении присутствовали представители власти, Балтфлота, учащиеся православной гимназии, скауты, прихожане.
Уж после службы архиепископ Калининградский Серафим подарил Патриарху образ Успения Пресвятой Богородицы.
В свою очередь глава РПЦ передал в дар калининградскому кафедральному собору икону святителей Московских Иова, Ермогена и Тихона.
Кроме того, Патриарх подарил Балтийскому флоту икону святого князя Александра Невского.
Также в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси посетил строящийся храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде.
В понедельник 9 декабря визит Предстоятеля РПЦ в Калининград продолжится — он посетит православную гимназию.
ИСТОЧНИК KP.RU