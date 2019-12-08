2019-12-08T22:03:43+03:00
Происшествия

За вечер воскресенья в Калининградской области сбили насмерть двоих пешеходов

О происшествиях сообщили очевидцы
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области вечером 8 декабря произошли два ДТП со смертельным исходом. Про оба случая оперативно заявили свидетели происшествий в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Первая авария произошла в районе седьмого часа вечера на Окружной трассе. Очевидица сообщила, что человек был сбит насмерть в районе СНТ «Ромашка» недалеко от поворота на Тенистую Аллею.

- Не накрыт еще даже, - написала женщина. - Скорая не спешит уже никуда.

- Сбили напротив магазина, там часто так перебегают в магазин, - добавила другая свидетельница. - Всегда в темное время суток на этом участке дороги еду там медленно. Свидетель, на глазах которого все это случилось, остался на месте ДТП.

Другая авария, в которой насмерть был задавлен мужчина, произошла в районе 20:00 на трассе Родники-Ушаково.

- Ладно, не у всех пешеходов хватает мозгов надеть светоотражающие элементы. Водители! На улице дождь, темно, не гоняйте вы так, - написал свидетель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Патриарх Кирилл подарил собору Христа Спасителя в Калининграде икону святителей Московских
В Калининградской области задержаны 19 футбольных фанатов из Польши, приехавших на драку с болельщиками московского «Спартака»
Парусники «Крузенштерн» и «Седов» отправились из Калининграда в кругосветную экспедицию
На Правой набережной в Калининграде «Ауди» наехал на пешехода, переходившего дорогу по переходу
В Калининграде на улице Дзержинского сбили 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе
Калининградские пожарные спасли человека из горящей квартиры на Белгородской улице
В Светлогорске заработала канатная дорога, которую закрывали на ремонт 11 ноября
С 10 декабря Калининградская железная дорога отменяет рельсобус с улицы Муромской
В Калининграде на улице Горького появится пандус, который горожане требовали от мэрии два месяца
Калининградские военно-исторические клубы за свой счет провели реконструкцию боя для сельских школьников
В Калининграде толпа подростков разбила автомобиль
Антон Алиханов опубликовал новые эскизы мостов через Преголю: двухъярусный в проекте тоже есть
В Калининграде лже-отделочника подозревают в серии мошенничеств на 2,5 млн рублей
Минсельхоз: В Калининградской области до 40% сельхозпродукции производят фермеры
В Калининградской области офицер попался на хищении топлива
В Калининград прибыл Патриарх Кирилл
«Вертолеты России» вложат 400 млн руб в модернизацию калининградского авиаремонтного завода