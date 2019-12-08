За вечер воскресенья в Калининградской области сбили насмерть двоих пешеходов

8 Дек. 22:03 2019-12-08T22:03:43+03:00

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В Калининградской области вечером 8 декабря произошли два ДТП со смертельным исходом. Про оба случая оперативно заявили свидетели происшествий в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Первая авария произошла в районе седьмого часа вечера на Окружной трассе. Очевидица сообщила, что человек был сбит насмерть в районе СНТ «Ромашка» недалеко от поворота на Тенистую Аллею.

- Не накрыт еще даже, - написала женщина. - Скорая не спешит уже никуда.

- Сбили напротив магазина, там часто так перебегают в магазин, - добавила другая свидетельница. - Всегда в темное время суток на этом участке дороги еду там медленно. Свидетель, на глазах которого все это случилось, остался на месте ДТП.

Другая авария, в которой насмерть был задавлен мужчина, произошла в районе 20:00 на трассе Родники-Ушаково.

- Ладно, не у всех пешеходов хватает мозгов надеть светоотражающие элементы. Водители! На улице дождь, темно, не гоняйте вы так, - написал свидетель.

ИСТОЧНИК KP.RU