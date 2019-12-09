Алиханов: Половина выпускников калининградских школ связывают свою жизнь с рабочими профессиями

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-09T10:45:05+03:00

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В Калининградской области около половины выпускников школ связывают свою жизнь с рабочими профессиями. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время посещения площадки фестиваля «Билет в будущее», сообщает пресс-служба регионального правительства. Импульс к таким переменам, по мнению главы региона, стал возможным благодаря проекту «Молодые профессионалы».

«Наш регион около четырех лет назад вступил в движение WorldSkills. Это позволило полностью пересмотреть систему профессионального образования и подготовки кадров, создать единую сеть, улучшить материальную базу. У нас открыто пять специализированных центров компетенций, в рамках национального «Образование» завершается ремонт сразу в пятнадцати мастерских в колледжах, и разрабатывается проектно-сметная документация центра опережающего развития», - сказал Антон Алиханов.

Он отметил, что сегодня студенты получают современное образование в соответствии с мировыми стандартами и по важным для региона специальностям, и зачастую ещё до окончания учреждения трудоустраиваются по приглашению работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU